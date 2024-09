La finale agli US Open vale 1,8 milioni di dollari per Sinner che, in caso di trionfo, guadagnerebbe il doppio: 3,6 milioni. Lo Slam di Flushing Meadows, infatti, ha il montepremi più ricco di sempre in un evento tennistico. La finale è in programma domenica 8 settembre, ore 20, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW