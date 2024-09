Tutta la Coppa Davis LIVE su Sky: la guida tv

Inizia la settimana della Coppa Davis con la fase a gironi tra Bologna, Valencia, Manchester e Zhuhai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Riflettori puntati sull'Italia che ospita Belgio, Brasile e Olanda. Tutti gli incontri degli azzurri saranno accompagnati dagli studi pre e post partita in diretta dall'Unipol Arena

Come seguire la Coppa Davis su Sky

Mercoledì, venerdì e domenica, le giornate con l’Italia in campo, alle 14.30 ecco “Studio Coppa Davis”, in onda su Sky Sport Tennis e NOW, in diretta da Bologna con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti, oltre agli inviati Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. Al termine del match appuntamento con lo “Studio Coppa Davis” di fine giornata, in onda sempre su Sky Sport Tennis e NOW. La “squadra tennis” di Sky che racconterà da Bologna le sfide del gruppo A sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Stefano Pescosolido. Su Sky Sport 24 appuntamenti speciali all’interno delle edizioni delle 12.30, 13.30 e 19.30, oltre a collegamenti per news, aggiornamenti e interviste nel corso della giornata.