Paolo Bertolucci commenta il secondo trionfo Slam di Jannik Sinner: "Dopo New York e Melbourne, arriveranno anche gli Slam in Europa, è solo questione di tempo. Jannik è un campione universale, lo abbiamo visto anche contro Fritz: l'americano sembrava 'impiccato', non aveva margine di progredire". Guarda il video

