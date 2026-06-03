Intervistato dal 'Corriere della Sera', l'ex coach di Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha svelato che gli piacerebbe allenare Jannik Sinner in futuro. Su chi sia il più forte tra i due, Ferrero sceglie Carlitos: "Se la giocano sui dettagli, quando sono al cento per cento Alcaraz è un pelo sopra, siamo sul 55-45"

Juan Carlos Ferrero non è più l'allenatore di Carlos Alcaraz dal 2025 : la coppia spagnola è salita ai vertici del tennis mondiale, con Alcaraz che è diventato il più giovane numero 1 al mondo, intrattenendo una rivalità serrata con Jannik Sinner. Ferrero ha rivelato, al 'Corriere della Sera', che in futuro gli piacerebbe allenare l'attuale numero 1 del ranking: "Qualche mese fa, avrei detto di no: la rottura con Carlos era fresca, non sarei stato pronto. Ma oggi che mi sento più forte, dico: perché no? Sinner ama lavorare duro ed è disposto a tutto per rimanere n.1: come atteggiamento, mi piace. Sarebbe bellissimo allenarlo ". Secondo Ferrero, però, Alcaraz rimane di poco superiore a Sinner: "Se la giocano sui dettagli. Carlos è più dinamico, ha più colpi, sa togliere il ritmo a Jannik, che ama giocare soprattutto in un modo: veloce, colpendo alla stessa altezza. Al suo ritmo, è difficilissimo da battere. Per me, al cento per cento, Carlos è un pelo sopra, siamo sul 55-45 . Tra quei due le partite sono state e saranno sempre apertissime". Tornando sulle sfide tra i due, l'allenatore spagnolo ha svelato che, per anni, ha allenato Alcaraz " allo scopo di battere Sinner : i miglioramenti erano calibrati specificamente su Jannik".

"Gli inseguitori hanno capito che Sinner non è imbattibile"

Tornando sul Roland Garros, Ferrero ha commentato la clamorosa eliminazione di Sinner, uscito per mano di Juan Manuel Cerundolo al secondo turno: "Per tutti è stato un risveglio: hanno aperto gli occhi e pensato che questa è l’occasione della vita. Io vedo Zverev più attrezzato, in ogni caso avremo un nuovo vincitore Slam dopo gli ultimi nove dominati da Carlos o Jannik. In prospettiva, è un cambiamento interessante: per almeno un paio d’anni i due manterranno la loro superiorità ma Parigi 2026 segna un cambio di passo per gli inseguitori, che hanno capito che Sinner non è imbattibile. Sarà motivante per tutti: chi comanda e chi rincorre".

Secondo l'allenatore spagnolo, il calo accusato da Sinner a Parigi è più fisico che mentale: "Sul 4-1 l’ho visto tornare verso l’asciugamano camminando in modo diverso. Faceva caldo ma non c’erano i presupposti per quello che è successo. La ragione, secondo me, è da ricercare nei mesi precedenti: ha giocato tanto, troppo, senza darsi il tempo di recuperare. Ero certo che avrebbe accusato la stanchezza durante il Roland Garros ma pensavo più avanti". Per Ferrero, i problemi di Sinner con il caldo nascono da lontano: "Il luogo d’origine ha un ruolo: probabilmente Jannik ha una tolleranza del freddo maggiore del caldo. Non penso che da bambino si sia allenato in condizioni umide e calde, a differenza di Carlos, che è nato a Murcia, nel sud della Spagna. A Villena è capitato spesso che, in una giornata bollente, io lo tenessi in campo più a lungo proprio per abituarlo alla sofferenza di quelle temperature". Sinner, comunque, può migliorare sotto questo punto di vista: "Il passato lo aiuta: ha vinto due volte in Australia, dove fresco non fa, a Miami e a New York, che può essere umidissima".