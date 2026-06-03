Errani e Vavassori in finale nel doppio misto

Sara Errani e Andrea Vavassori centrano la seconda finale consecutiva a Parigi nel doppio misto grazie alla vittoria su Siegemund e Roger-Vasselin con un netto 6-1, 6-4. Per gli azzurri sarà la quarta finale major in coppia nella specialità

Da Parigi a Parigi. Sara Errani e Andrea Vavassori tornano in finale nel doppio misto del Roland Garros grazie al successo in semifinale contro Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin, battuti con un netto 6-1, 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Una prestazione impeccabile per i campioni in carica, padroni del match dall’inizio alla fine contro la coppia franco-tedesca. Il primo set è un vero monologo degli azzurri, che concedono appena un game agli avversari, trascinati da un eccellente rendimento al servizio (14 punti su 16 con la prima), 14 colpi vincenti e un’ottima gestione dei punti a rete. Più equilibrato il secondo parziale, deciso però da un solo break: quello conquistato da Errani e Vavassori nel settimo game al deciding point, complice un lob lungo di Siegemund.

Per la coppia azzurra sarà la quarta finale Slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Affronteranno Dabrowski/King per andare a caccia del quarto major in carriera nella specialità.