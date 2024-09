Nella notte sono piovuti i complimenti via social a Jannik Sinner dopo il trionfo a Flushing Meadows: da Alcaraz a Djokovic, fino ai compagni di Davis come Musetti e Berrettini. Ma anche il "suo" Milan e la F1, fino agli amici cantanti Seal e Laura Pasini: il web è impazzito ancora una volta per l'impresa del n°1 del mondo

SINNER-FRITZ, HIGHLIGHTS