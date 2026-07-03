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Sinner oggi da Wimbledon: "Mamma e papà nel Royal Box? Aspettavo un no secco, è arrivato"

WIMBLEDON

Dopo la vittoria al 3° turno con Jenson Brooksby, il numero uno al mondo ha parlato a Sky Sport dell’offerta ai suoi genitori di essere ospitati al suo esordio da campione in carica nel Royal Box di Wimbledon: "Io li conosco, ormai non è che sto lì a chiedere. Mia mamma non ha proprio voglia di stare davanti alle telecamere, mio papà uguale, mi aspettavo un no secco ed è arrivato", ha scherzato Jannik. Che in conferenza ha aggiunto: "Non c’è stata tanta conversazione su questa cosa…"

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