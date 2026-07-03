Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Wimbledon, Sinner: "Fatti passi avanti, stiamo alzando il livello"

l'intervista

Jannik Sinner parla a Sky Sport dopo il successo in tre set su Jenson Brooksby: "Abbiamo fatto un altro passo in avanti, speriamo di farlo anche nel prossimo match. Stiamo cercando di alzare il livello: in alcuni giorni ci riesco, in altri faccio un po' di fatica". E sul prossimo match elogia Mochizuki: "Sa giocare bene sulla superficie e ha battuto un giocatore forte"

SINNER-BROOKSBY, HIGHLIGHTS

La soddisfazione per quanto fatto, ma lo sguardo proiettato alle fase decisiva del torneo. È il bilancio di Jannik Sinner dopo la prima settimana a Wimbledon, conclusa con la vittoria in tre set su Jenson Brooksby. "Abbiamo fatto un passo in avanti - spiega il n. 1 al mondo a Sky Sport - Spero che questo risultato possa darmi fiducia per la prossima partita. La prima settimana è andata ed è un buon segno che io sia ancora qui". L'obiettivo, però, è alzare ancor di più il livello: "Stiamo cercando di farlo - ammette - A giorni ci riesco, altri faccio un po' di fatica. È la prima volta che non gioco un torneo sull'erba prima di Wimbledon, sapevo che le prime due partite sarebbero state difficili. Oggi ho fatto uno step in avanti, speriamo anche la prossima".

Leggi anche

Sinner-Brooksby, l'analisi allo Sky Tech

"Mochizuki? Sarà una sfida nuova"

Testa, dunque, all'ottavo di finale di domenica contro il giapponese Mochizuki, mai così avanti uno Slam e mai affrontato in carriera da Sinner: "Ha vinto Wimbledon junior nel 2019, sa giocare benissimo su questa superficie e ha battuto un giocatore forte come Jodar - spiega - Non ci siamo mai allenati insieme e non abbiamo mai giocato contro. Sarà qualcosa di inedito sia per lui che per me. Vediamo a che ora giocheremo e speriamo in una bella partita".

Leggi anche

Mochizuki: "Sinner? Strano giocare con il n. 1"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Fonseca ko con Safiullin, fuori anche Jodar

wimbledon

Joao Fonseca esce di scena al 3° turno di Wimbledon: il brasiliano è stato battuto ed eliminato...

Djokovic show: punto in tuffo e inchino

wimbledon

Novak Djokovic continua a stupire con giocate di altissimo livello. Nell'ultimo game del primo...

Errani/Paolini si ritirano: il programma su Sky

wimbledon

Il terzo turno dei Championships si apre con il n. 1 al mondo impegnato con lo statunitense...

Wimbledon, Paolini/Errani si ritirano dal doppio

Tennis

Le azzurre si sono cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozyreva/Shymanovich....

Sinner ancora agli ottavi: Brooksby ko in 3 set

live wimbledon

Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo: il n.1 del mondo ha...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS