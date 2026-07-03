Jannik Sinner parla a Sky Sport dopo il successo in tre set su Jenson Brooksby: "Abbiamo fatto un altro passo in avanti, speriamo di farlo anche nel prossimo match. Stiamo cercando di alzare il livello: in alcuni giorni ci riesco, in altri faccio un po' di fatica". E sul prossimo match elogia Mochizuki: "Sa giocare bene sulla superficie e ha battuto un giocatore forte"

La soddisfazione per quanto fatto, ma lo sguardo proiettato alle fase decisiva del torneo. È il bilancio di Jannik Sinner dopo la prima settimana a Wimbledon, conclusa con la vittoria in tre set su Jenson Brooksby. "Abbiamo fatto un passo in avanti - spiega il n. 1 al mondo a Sky Sport - Spero che questo risultato possa darmi fiducia per la prossima partita. La prima settimana è andata ed è un buon segno che io sia ancora qui". L'obiettivo, però, è alzare ancor di più il livello: "Stiamo cercando di farlo - ammette - A giorni ci riesco, altri faccio un po' di fatica. È la prima volta che non gioco un torneo sull'erba prima di Wimbledon, sapevo che le prime due partite sarebbero state difficili. Oggi ho fatto uno step in avanti, speriamo anche la prossima".