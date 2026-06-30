Wimbledon, Fritz come Federer: il look ricorda lo svizzero nel 2007
Per il suo esordio a Wimbledon, Taylor Fritz ha attirato l'attenzione già al momento dell'ingresso in campo, sfoggiando un elegante completo bianco che richiamava la celebre mise indossata da Roger Federer a Wimbledon nel 2007. Giacca e pantaloni, infatti, erano un chiaro omaggio allo stile iconico dello svizzero
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- Un debutto... con stile. Per il suo esordio ai Championships, contro il serbo Dusan Lajovic sul Campo 1, Taylor Fritz ha scelto un elegante completo bianco per il suo ingresso in campo. Giacca e pantaloni richiamavano chiaramente l'iconico outfit indossato da Roger Federer nell'edizione 2007 di Wimbledon, in un evidente omaggio allo stile del campione svizzero.
- Bisogna tornare indietro di 19 anni, all'edizione 2007 dei Championships. In quell'occasione Roger Federer fece il suo ingresso in campo con un completo praticamente identico, destinato a diventare iconico. Fu l'inizio di un percorso trionfale per "Re Roger", che conquistò il suo quinto titolo a Wimbledon superando in finale Rafael Nadal