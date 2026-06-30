Per il suo esordio a Wimbledon, Taylor Fritz ha attirato l'attenzione già al momento dell'ingresso in campo, sfoggiando un elegante completo bianco che richiamava la celebre mise indossata da Roger Federer a Wimbledon nel 2007. Giacca e pantaloni, infatti, erano un chiaro omaggio allo stile iconico dello svizzero

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