Dopo il trionfo negli Stati Uniti, Sinner si gode qualche giorno di riposo nella sua Val Pusteria. Come si nota da un video sui social, Jannik è stato accolto da un gruppo di piccoli tifosi a Brunico. Per qualche giorno si immergerà nella tranquillità delle sue montagne, osservando in tv i suoi compagni della Coppa Davis: un riposo concordato, durante il quale trascorrerà del tempo in famiglia, un aspetto fondamentale della sua vita, come dimostra la dedica alla zia agli US Open

