Bellucci ko agli ottavi: Zhang vince in due set

Stop agli ottavi per Bellucci che vince appena tre game contro il cinese Zhang, testa di serie n. 6 del torneo. L'azzurro rinvia l'appuntamento con l'ingresso in top 100. L'ATP 250 di Hangzhou è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci all'ATP 250 di Hangzhou. Reduce dalla vittoria contro Karatsev, il 23enne lombardo ha perso al 2° turno contro Zhizhen Zhang, n. 48 ATP e testa di serie n. 6 del torneo. Un netto 6-3, 6-0 in favore del cinese che centra così il decimo quarto di finale nel circuito maggiore. Per Bellucci è stata una partita complessa, segnata dalle difficoltà al servizio (53% di prime in campo con una resa del 56%) e dai tanti (29) errori gratuiti. L'azzurro è rimasto in partita fino al 3-3 del primo set, poi ha subito una serie di 9 giochi consecutivi persi. Bellucci rinvia così l'appuntamento con l'ingresso in top 100: virtuale n. 102 della classifica mondiale (a -1 dal suo best ranking), Mattia potrebbe entrare nelle qualificazioni a Tokyo o Pechino (attualmente primo tra gli alternate in Giappone), poi giocherà le quali del Masters 1000 di Shanghai.