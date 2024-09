La giornata di giovedì 26 settembre sarà fortemente azzurra tra Pechino e Tokyo. In Cina, oltre a Sinner, c'è il debutto anche di Sonego, Cobolli e Cocciaretto. In Giappone tocca ad Arnaldi e Bellucci. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

E' una giornata fortemente azzurra quella di giovedì 26 settembre a Tokyo e Pechino , dove si giocano i due tornei ATP 500 e il WTA 1000 della settimana. Oltre a Jannik Sinner, in campo in Cina anche Sonego (in apertura alle 5), e Cobolli in chiusura contro Bublik, con Cocciaretto impegnata nel torneo femminile. A Tokyo tocca a Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tommy Paul e a Matteo Bellucci. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

