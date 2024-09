Jannik Sinner torna in campo dopo il trionfo agli US Open: il n°1 del mondo difende il titolo al torneo ATP 500 di Pechino. Il debutto contro il cileno Nicolas Jarry è previsto giovedì 26 settembre come terzo match sul Centrale dalle ore 5. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo dopo lo storico trionfo agli US Open . Il n°1 del mondo è la prima testa di serie del torneo ATP 500 di Pechino. L'azzurro affronta al 1° turno il cileno Nicolas Jarry, n.28 del ranking . Il 28enne di Santiago ha vinto in due set l’unico precedente , disputato al primo turno sull’erba di s’-Hertogenbosch nel 2019. Per Jannik sarà la prima uscita ufficiale con il nuovo team : a Pechino, oltre a coach Vagnozzi, ci sono anche Marco Panichi e Uises Badio. Sinner difende i 500 punti conquistati con il titolo del 2023 , con l'ormai famosa finale vinta contro Medvedev, primo successo dopo 6 sconfitte con il russo e trampolino di lancio verso dodici mesi da sogno. Si gioca sul cemento dell' Olympic Green Tennis Center di Pechino, impianto inaugurato nel 2008 in occasione dei Giochi.

Il match tra Jannik Sinner e Nicolas Jarry , 1° turno dell' ATP 500 di Pechino , è in programma giovedì 26 settembre , terzo match dalle ore 5 italiane, sul campo Centrale. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

