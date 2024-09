Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa tedesca "Deutsche Presse-Agentur', il numero 2 al mondo non prenderà parte al torneo nella capitale cinese al via giovedì: "Mi è stata diagnosticata una polmonite, questo spiega i problemi fisici avuti negli ultimi mesi. Devo pensare alla mia salute, due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava"

Alexander Zverev non parteciperà al torneo ATP 500 di Pechino, al via giovedì nella capitale cinese. Il numero 2 al mondo ha spiegato il motivo del forfait all'agenzia tedesca 'Deutsche Presse-Agentur': "Purtroppo mi è stata diagnosticata una polmonite, il che spiega i miei problemi fisici degli ultimi mesi. Devo pensare alla mia salute, punto a tornare in campo il prima possibile. Due settimane fa ad Amburgo mi sono reso conto che qualcosa non andava, mi sono stancato molto e velocemente. Anche l'allenamento a Parigi non è stato molto intenso. I tifosi cinesi mi mancheranno, spero di poter giocare davanti a loro presto".