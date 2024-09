ATP Tokyo, Arnaldi e Bellucci ko al 1° turno

Si ferma al primo turno la corsa di Arnaldi e Bellucci a Tokyo, entrambi ko in due set rispettivamente contro Tommy Paul e Jack Draper. In tabellone resta soltanto Matteo Berrettini. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Stop al debutto al Japan Open per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci . I due italiani, impegnati sul cemento di Tokyo, hanno perso al 1° turno, rispettivamente contro lo statunitense Tommy Paul e il britannico Jack Draper . Due sconfitte con un copione simile, entrambe arrivate in poco più di un'ora di gioco, che assottigliano la pattuglia azzurra in Giappone. L'unico italiano ancora in corsa, infatti, è Matteo Berrettini che ieri ha battuto Botic Van de Zandschulp.

Il racconto dei match

Per Matteo Arnaldi è stato un ritorno in campo in ombra dopo l'impegno in Coppa Davis e il problema alla caviglia. Il ligure non ha superato "l'esame Paul" che ha archiviato l'incontro con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e otto minuti. Un match in salita sin dai primi game per Arnaldi che cede la battuta nel terzo gioco. Il ligure fatica al servizio (chiuderà l'incontro con meno del 50% di punti con la prima), ma anche in risposta dove conquista appena due punti sulla seconda di Paul. Niente da fare anche per Mattia Bellucci. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il 23enne di Busto Arsizio ha retto solo nel primo set contro il n. 20 al mondo Jack Draper: 6-4, 6-2 lo score in un'ora e 11 minuti. Per l'azzurro pesano i 23 errori gratuiti a referto contro un Draper ingiocabile sulla prima (27 su 30).