Fognini batte Darderi: è al 2° turno. Out Nardi

Fognini vince il derby azzurro con Darderi e accede al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai per la prima volta dal 2019. Niente da fare per Luca Nardi, battuto in rimonta dal francese Muller. In corso il match tra Sonego e Shapovalov. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 ottobre