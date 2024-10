Sinner-Etcheverry LIVE domenica su Sky

Jannik Sinner torna subito in campo a sole 24 ore dalla vittoria con Daniel: il n°1 del mondo affronta nel 3° turno del Masters 1000 di Shanghai l'argentino Martin Etcheverry, n°37 del ranking. Il match (2° dalle 6.30 dopo Arnaldi-Medvedev) in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non c'è sosta per Jannik Sinner, che domenica 6 ottobre torna subito in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Shanghai. A sole 24 ore dal vittorioso debutto contro il giapponese Taro Daniel, il n°1 del mondo è di nuovo sotto i riflettori. Avversario è l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n°37 del ranking. Sinner ha vinto l'unico precedente in tre set, risalente agli Australian Open 2023. Etcheverry è reduce dal successo contro Van de Zandschulp in 3 ore e 43', match più lungo nella storia del torneo.