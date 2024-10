Una svista incredibile, un clamoroso errore arbitrale: è successo nel match vinto da Cobolli con Wawrinka e a beneficiarne è stato l’italiano, dato che l’errore ha poi agevolato la conquista di un break per Cobolli in un momento decisivo dell'incontro. La cosa curiosa però è che nessuno, in quel momento, si sia accorto dell’errore, neanche lo stesso Wawrinka o qualcuno del suo staff. Ma cosa è successo? Sul risultato di un set pari e di 1-0 per Cobolli nel terzo parziale, il giudice di sedia Carlos Bernardes si confonde con il punteggio: Wawrinka vince il primo punto, ma l’arbitro si distrae mentre sollecita l'arrivo dei sali minerali richiesti da Cobolli e, dopo il punto successivo vinto dall’italiano, invece di annunciare il 15-15 dà lo 0-30. Cobolli vincerà quel game, portandosi a casa l’unico break del match e poi vincerà il terzo set 6-3.