ATP Shanghai, Djokovic firma sulla telecamera in cinese. VIDEO

All'ATP di Shanghai Djokovic stupisce ancora; e no, stavolta non per le sue doti tennistiche. Al termine del match vinto contro Cobolli il tennista, con nonchalance, ha firmato la telecamera con dei caratteri cinesi. La parola scelta è "junzi" o virtù del gentiluomo: il vero gentiluomo è colui che ha una forte autostima e non si lascia turbare dall'incomprensione degli altri. Un modo diverso, quello scelto dal tennista, per sottolineare ancora una volta la propria forza interiore