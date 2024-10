Il serbo, sconfitto da Sinner, ha perso la sua prima finale a Shanghai, ma ha ottenuto buone sensazioni per il finale di stagione, risalendo nella race e avvicinando la sua qualificazione alle Finals di Torino: "In questo torneo mi sento sempre speciale. Complimenti a Jannik, oggi ha meritato di vincere". E a Federer, presente in tribuna: "Per la prima volta ho giocato una partita in cui c'eri, ma non in campo. Ci mettevi un po' di pressione da lì"

Il siparietto con Federer: "Strano non vederti in campo..."

Durante la premiazione, Djokovic ha ringraziato molto il pubblico e l'organizzazione del torneo di Shanghai: "Grazie per l’accoglienza, in Cina ho vinto molto e il pubblico è sempre stato caldo, ci aspettavate in tanti sia in campo che all’hotel. Un ringraziamento anche a chi mi ha seguito questa settimana e in ultimo, ma non per importanza, all’organizzazione del torneo, storicamente uno dei migliori. Grazie per far sentire speciali me e gli altri giocatori". Non poteva mancare un siparietto con Roger Federer, seduto in tribuna ad assistere al match accanto a Carlos Alcaraz, eliminato ai quarti da Machac: "Rivedere Roger è molto bello. So che avresti voluto essere in campo, in effetti è la prima volta che gioco una partita in cui sei presente, ma non in campo. Avevamo anche un po’ di pressione nel vederti lì. Saluto anche Carlos accanto a te”.