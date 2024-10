“I numeri parlano chiaro, in questo momento domina e speriamo per il pubblico italiano che lo faccia il più a lungo possibile”. Intervenendo dal Festival dello sport di Trento ai microfoni di Sky, Ivan Ljubicic ha commentato la vittoria di Jannik Sinner a Shanghai, ennesimo titolo (il settimo) del suo incredibile 2024. E se di “lungo termine” vogliamo parlare, secondo Ljubicic il numero 1 al mondo ha tutte le carte in regola per continuare a vincere e ad esserlo. Con una qualità in particolare: la costanza. “Ha il doppio dei punti di Alcaraz anche se hanno vinto due Slam a testa e questo dà il senso della sua costanza assurda, che è il segno dei campionissimi. Jannik e Carlos sono diversissimi come giocatori, come carattere e come tipologia di gioco: Jannik è più costante e se parliamo della classifica sarà più avanti di Alcaraz su tantissimi aspetti; forse non ha i colpi spettacolari di Alcaraz ma ha un tennis quasi perfetto”, dice Ljubicic. Stupito anche dalla “naturalezza” con lui Sinner accoglie i successi: “Un ragazzo così umile… Vince un torneo come Shanghai battendo Djokovic in finale e alza le braccia come a dire ‘domani è un altro giorno e ripartiamo’. Con questa mentalità è arrivato dove è arrivato”.

