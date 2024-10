Jasmine Paolini rinuncia al Wta 500 di Ningbo, in Cina, a causa di un problema al piede sinistro, come reso noto dai canali ufficiali del torneo. L'italiana era stata inserita come testa di serie numero 1 del tabellone. Forfait anche per Emma Navarro

Jasmine Paolini non ci sarà al WTA Ningbo che si giocherà questa settimana in Cina. L'azzurra, n.1 del seeding, ha rinunciato alla competizione per un problema al piede sinistro, come reso noto attraverso i canali ufficiali del torneo. L'obiettivo è quello di non aggravare ulteriormente l’infortunio in vista degli appuntamenti finali di stagione. Come WTA Finals di Riad (Arabia Saudita), in programma dal 2 al 9 novembre, e Finals di BJK Cup previste dal 13 al 20 novembre a Malaga (Spagna). Anche Emma Navarro non ci sarà in Cina.