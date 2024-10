"Sinner è stato troppo bravo per me". Le dichiarazioni post match di Djokovic spiegano perfettamente perché sia arrivato anche il settimo titolo di un 2024 sontuoso per il nuovo Re. Il verdetto di Shanghai completa l'ormai consolidata superiorità sull'ex n.1, battuto quattro volte nelle ultime 5 occasioni. Il tabù Djokovic, che era rimasto l'ultimo top ten mai battuto da Jannik, è stato sfatato da Sinner per la prima volta lo scorso novembre, nel girone delle Atp Finals. 76 al terzo set, rompendo l'incantesimo visto che prima di alllora Jannik era sotto 3-0 nei precedenti. La rivincita per Djokovic è arrivata poi in finale a Torino dove ha imposto per l'ultima volta il suo pesantissimo biglietto da visita. Da allora ha sempre vinto Sinner. A Malaga, in Coppa Davis, annullando tre match point che avrebbero concesso alla Serbia la vittoria, mandandoci a casa.