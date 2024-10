Berrettini e Sonego: il programma di oggi su Sky

Si continua a giocare in giro per il mondo. A Stoccolma tornano in campo i due azzurri rimasti in tabellone: Matteo Berrettini sfida lo svizzero Stricker, per Lorenzo Sonego c'è il big-match contro Casper Ruud, 8 del mondo. A Osaka in campo anche Cocciaretto e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non solo Six Kings Slam. Il circuito prosegue anche con le sue attività ufficiali in giro per il mondo. Italia sempre protagonista: a Stoccolma tornano in campo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il romano, dopo aver fatto suo il derby con Darderi, affronta lo svizzero Dominic Stricker, in gara con il ranking protetto dopo essere scivolato fuori dalla Top-300. Impegno decisamente più complicato per Lorenzo Sonego, che sfida il n°8 del mondo Casper Ruud: il norvegese, però, è in un'importante crisi di risultati. Si gioca anche a Osaka, in Giappone, con Cocciaretto-Ito e Bronzetti-Lamens in campo per il 2° turno.