Via al Six Kings Slam: alle 18.30 Sinner-Medvedev

Riyad ospita da oggi fino a sabato uno degli eventi più attesi dell'anno, l'esibizione "Six Kings Slam 2024" che vede in campo sei dei migliori giocatori del pianeta. Apre le danze alle 18.30 Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, in campo anche Rune-Alcaraz. Ad attendere i vincitori Djokovic e Nadal. Tutti i match sono in diretta Sky e in streaming su NOW

Si alza il sipario sul Six Kings Slam, il torneo d'esibizione che si giocherà fino a sabato a Riyad, in Arabia Saudita, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tra i sei campioni al via, il primo ad andare in scena sarà Jannik Sinner, impegnato alle 18.30 contro Daniil Medvedev nel remake del quarto di finale di Shanghai. Si riparte da un bilancio in perfetta parità nei precedenti (7-7), ma con il n. 1 al mondo reduce dal titolo al Masters 1000 cinese, battendo in finale Novak Djokovic. Proprio il serbo sarà l'avversario del vincente di questo match, mentre nella parte bassa del tabellone si sfideranno Alcaraz e Rune (ore 20) con "vista" su Rafael Nadal, al penultimo torneo in carriera prima del ritiro.