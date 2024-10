Sinner-Alcaraz, finale sabato ore 20 LIVE su Sky

Sinner e Alcaraz si ritrovano due settimane dopo la splendida finale di Pechino: in palio il titolo di re al Six Kings Slam e un assegno da 6 milioni di dollari. La finale è in programma sabato alle 20, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Da Pechino a Riyad. Due settimane dopo è di nuovo Sinner-Alcaraz con un trofeo in palio. Stavolta il premio non sarà un titolo ATP, ma un assegno da 6 milioni di dollari, quello che andrà al vincitore del Six Kings Slam. L'appuntamento è per sabato alle 20 (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) quando Sinner proverà a spezzare il "tabù Carlos" viste le tre sconfitte in stagione contro il tennista spagnolo a Indian Wells, Roland Garros e Pechino. Jannik arriva alla finale dopo la semifinale lottata con Djokovic, durata 2 ore e 27 minuti. Sulla carta Alcaraz si presenta con più benzina nelle gambe viste le vittorie senza difficoltà contro Rune prima e Nadal poi.

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, finale del Six Kings Slam 2024, è in programma sabato 19 ottobre, non prima delle ore 20, alla Kingdom Arena di Riyad (Arabia Saudita).

