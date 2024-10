Da Anversa a Stoccolma: cinque finali LIVE su Sky

Domenica con cinque finali tra Atp e Wta. Fra gli uomini si parte con Khachanov-Diallo ad Almaty, poi le sfide per il titolo ad Anversa e Stoccolma. Nel circuito femminile si concludono i tornei di Osaka e Ningbo. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Anversa a Stoccolma, passando per Almaty, Osaka e Ningbo. Sarà una domenica di grande tennis sui canali Sky Sport con cinque finali tra circuito Atp e Wta . Il primo appuntamento al maschile sarà alle 12 con la finale di Almaty, in Kazakistan. Di fronte Karen Khachanov , n. 26 al mondo che insegue il secondo titolo stagionale, e il canadese Gabriel Diallo , n. 118 ATP alla prima finale in carriera. Poi tappa a Stoccolma (ore 15) con una finale su vista Finals tra Tommy Paul e Grigor Dimitrov , entrambi in corsa per un posto a Torino. Infine, alle 16.30, la sfida per il titolo ad Anversa tra Jiri Lehecka , alla prima finale dopo l'infortunio alla schiena, e Roberto Bautista Agut. Nel femminile, inoltre, attesa per il derby russo al WTA 500 di Ningbo tra Daria Kasatkina e Mirra Andreeva.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match



Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da Atp e Wta e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare Atp e Wta . Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da Atp e Wta.