Quando si ritirerà Novak Djokovic? Così la moglie Jelena Ristic, intervistata da "La Nacion": "Io e i miei figli lo sosterremo fino a quando vorrà restare nel circuito. Farà tutto quello che vuole per il tempo che vuole. Ora sta scegliendo i tornei. Sono sicura che non si fermerà alla vittoria dell'oro olimpico"

Jelena Ristic è da 20 anni la compagna di viaggio di Novak Djokovic. Immancabile nel suo angolo, almeno nei tornei più importanti, spesso con i due figli Stefan e Tara. L'indiscrezione dei media serbi, che parlano di un quasi certo forfait del 24 volte campione Slam al Masters di Bercy, il rischio di uscire dalla Top-10 e di non partecipare alle Finals di Torino, mette l'accento sulla domanda che in tanti si stanno facendo: quando si ritirerà Djokovic? Quando sarà, non sarà certo per colpa della moglie, che lo sostiene e lo sosterrà fino a quando vorrà giocare.

"Nole farà ciò che vuole per tutto il tempo che vuole" "Ci sono tanti tornei e la carriera di Novak va avanti – ha detto Jelena Djokovic intervistata da “La Nacion” -. Adesso sta scegliendo i tornei dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui. Se possiamo aiutarlo a rimanere più a lungo nel circuito, lo faremo, tutti insieme, io per prima". approfondimento Media serbi: Djokovic rinuncia ad ATP Parigi-Bercy