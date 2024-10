Il numero 4 al mondo, che sabato ha chiuso al terzo posto il Six Kings Slam in Arabia Saudita, secondo quanto riportato da alcuni media serbi non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy (dove ha vinto l'ultima edizione del torneo). In questo modo Djokovic rischia di non qualificarsi per le ATP Finals di Torino, che scattano il prossimo 10 novembre

