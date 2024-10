Musetti vince il derby: Sonego ko in due set

Musetti si aggiundica il derby contro Sonego con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un'ora. Una partita brillante da parte del carrarino che al 2° turno affronterà Gael Monfils. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il derby azzurro a Vienna è di Lorenzo Musetti. Il carrarino si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco battendo Lorenzo Sonego con un netto 6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco. Una sfida sempre in controllo per Musetti, brillante e convincente contro un Sonego troppo falloso e, soprattutto, poco incisivo con il servizio. La differenza è già nell'approccio alla partita. Musetti è deciso e offre soluzioni vincenti appena possibile, Sonego gioca a fasi alterne ed è tentennante in alcuni colpi. Il primo set si risolve con un solo break di differenza (quello arrivato nel quarto game dopo cinque palle break offerte da Sonny), ma con undici punti di vantaggio in favore del carrarino. Il secondo parziale è già compromesso in partenza per Sonego che perde il servizio in apertura e nel terzo gioco, ritrovandosi rapidamente sotto 4-0. Musetti, che nella partita non ha mai offerto palle break, chiude sul proprio servizio al secondo match point.