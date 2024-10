Darderi ko all'esordio: Griekspoor vince in 2 set

Sconfitta in 57 minuti per Darderi, battuto da Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4. L'olandese inattaccabile al servizio con 19 ace e il 97% di punti con la prima. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Prima volta a Bercy amara per Luciano Darderi . Al debutto assoluto nel Masters 1000 francese, l'italoargentino ha perso all'esordio contro Tallon Griekspoor : 6-3, 6-4 lo score finale in appena 57 minuti di gioco. Una partita sempre in controllo per l'olandese, ingiocabile al servizio con il 97% di punti vinti con la prima e 19 ace . Da una parte la concretezza di Griekspoor, dall'altra le difficoltà di Darderi che deve ancora maturare esperienza su questa superficie (era appena la 14esima partita in carriera a livello Atp su cemento).

Il racconto del match

Già dalle prime battute Griekspoor fa la voce grossa. L'olandese, n. 39 al mondo, apre l'incontro con quattro ace e nel game successivo strappa il servizio a Darderi. Un break decisivo nel parziale, volato via in 27 minuti e senza occasioni in risposta per Luciano. Nel secondo set il copione non cambia e ancora un "early break" indirizza la partita. Stavolta Darderi perde il servizio nel terzo game e in risposta conquista da quel momento in poi solo un punto. Griekspoor completa la partita con un altro game perfetto, tenendo il servizio a zero con quattro ace. L'olandese si regala così il secondo turno contro Sascha Zverev.