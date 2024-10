Alcaraz agli ottavi, fuori Rublev e Hurkacz

Esordio vincente a Bercy per Alcaraz che batte Jarry in due set. Sconfitta a sorpresa per Rublev, battuto da Cerundolo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre

Buona la prima a Parigi-Bercy per Carlos Alcaraz. Reduce dalla finale al Six Kings Slam persa contro Sinner, lo spagnolo ha battuto all'esordio il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-5, 6-1 in un'ora e mezza di gioco. Una vittoria netta, ma non senza difficoltà per lo spagnolo, altalenante nel rendimento soprattutto nel primo set in cui aveva avuto la chance di chiudere il parziale già nel nono gioco con il servizio a favore. Alla 13esima vittoria nelle ultime 14 partite disputate, Alcaraz attende agli ottavi Humbert o Giron. Esordio infelice, invece, per Andrey Rublev, battuto con un doppio 7-6 da Francisco Cerundolo, n. 29 della classifica mondiale. Una sconfitta che complica la strada del russo verso le Atp Finals di Torino: ottavo nella Race, Rublev rischia di essere sorpassato da De Minaur che non ha avuto difficoltà contro l'argentino Navone. Fuori pure Hubert Hurkacz, sconfitto dall'americano Michelsen con un netto 6-1, 6-3 in meno di un'ora.