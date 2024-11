In campo a Parigi-Bercy per i quarti di finale dell'ultimo Masters 1000 della stagione. Occhi puntati su Zverev-Tssitsipas, che vale tanto per il greco in ottica Finals, così come Rune-De Minaur. In Cina attesa per Martina Trevisan che sfida la slovacca Sramkova per i quarti del Wta di Jiujiang . Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 3 novembre