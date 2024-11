Zverev in semifinale: Tsitsipas ko in due set

Un solido Zverev batte Tsitsipas e centra la ventesima semifinale in carriera a livello Masters 1000. Il tedesco attende Rune o De Minaur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica

Sascha Zverev non sbaglia. Il tedesco stacca il pass per le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy grazie alla vittoria su Stefanos Tsitsipas: 7-5, 6-4 lo score finale in un'ora e 42 minuti di gioco. Una partita solida da parte del n. 3 al mondo, inattaccabile nei turni di battuta (soltanto una palla break concessa e annullata nel 12° game del primo set) e solido nei turning point del match. Il primo nell'undicesimo gioco, quando il tedesco ha strappato la battuta a Tsitsipas (con un doppio fallo) dopo un primo set di totale equilibrio. Nel secondo parziale, invece, Zverev è stato bravo a indirizzare la partita con il break nel terzo gioco, concedendo poi appena due punti negli ultimi quattro game al servizio. Il n. 3 al mondo centra così la ventesima semifinale in carriera a livello Masters 1000 e ottiene la 64esima vittoria stagionale (come Becker nel 1989).