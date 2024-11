Sinner vede Torino: primi allenamenti a Montecarlo

Per Jannik Sinner è iniziata la marcia d'avvicinamento alle Atp Finals di Torino. Reduce dallo stop forzato per il virus intestinale che l'ha costretto a saltare il Masters 1000 di Parigi-Bercy, il n. 1 al mondo è tornato in campo a Monte-Carlo per i primi allenamenti. Sparring d'eccezione l'ex n. 8 al mondo (ed esperto doppista) Radek Stepanek , protagonista di una " masterclass di volée " come scritto da Darren Cahill sui social. Il coach australiano, tornato al fianco di Jannik dopo la tournée asiatica seguita soltanto da Simone Vagnozzi, ha postato un selfie di squadra in cui Sinner appare sorridente . "Bello essere di nuovo in campo e a lavoro - ha aggiunto Cahill - Ci vediamo presto a Torino" .

A Torino nel weekend

Dimenticato Bercy, infatti, adesso Jannik pensa soltanto alle Atp Finals che scatteranno il prossimo 10 novembre, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sinner è atteso a Torino nel weekend per le prime sedute di allenamento tra la Inalpi Arena e il Circolo della Stampa Sporting, sede come ogni anno degli allenamenti dei "maestri". Per l'azzurro ci sono già diversi impegni in agenda. Tra questi uno dei più importanti sarà giovedì 7, ore 12, quando verranno sorteggiati i gironi del round robin con Jannik in prima fascia insieme ad Alcaraz o Zverev.