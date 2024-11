Sonego lotta con Rublev, ma perde in 2 set

Sonego gioca una partita alla pari con Rublev, ma cede dopo 2 ore di gioco: 7-6, 7-5 lo score finale in favore del russo, sceso in campo nonostante l'aritmetica qualificazione alle Atp Finals. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato

Il racconto del match

La partita è in totale equilibrio sin dalle prime battute. Le occasioni in risposta, però, non mancano sia da una parte che dall'altra. Sonego annulla due palle break nel terzo game, Rublev ne cancella tre consecutive nell'ottavo game, recuperando da 0-40. La chance più importante per Lorenzo, però, arriva nel dodicesimo gioco: Rublev pasticcia a rete e concede un set point, cancellato con l'aiuto del servizio. Si arriva così al tiebreak in cui il russo alza il livello del suo tennis e chiude con un netto 7-3. Nel secondo set continua l'equilibrio e si gioca on serve (senza palle break) fino al dodicesimo gioco. Sonego, che nel turno di battuta precedente aveva recuperato da 0-30, stavolta si ritrova 0-40 con tre match point da fronteggiare. Rublev chiude alla seconda occasione trovando anche la deviazione fortunata del nastro su un passante.