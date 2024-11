La guida alle Atp Finals: quello che c'è da sapere

È iniziata la marcia d'avvicinamento alle Atp Finals di Torino, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre. Sinner riparte dalla finale dello scorso anno, al via anche Bolelli e Vavassori. Montepremi da record: quasi 5 milioni di dollari per il campione imbattuto

Torino torna protagonista con le Atp Finals, ospitate per il quarto anno di fila dal capoluogo piemontese e da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre. La grande attesa per Jannik Sinner che ripartirà dalla fine dello scorso anno, persa contro Novak Djokovic. Stavolta l'azzurro si presenterà alla Inalpi Arena da n. 1 al mondo e non sarà l'unico italiano al via. L'attesa, infatti, è anche per il doppio con la coppia Bolelli/Vavassori: per Simone sarà il ritorno alle Finals 9 anni dopo l'ultima volta, per Andrea sarà una prima volta davanti al pubblico di casa.