Nole guarda al 2025: "Tennis resta un obiettivo"

Rinuncia per le Atp Finals, ma rilancio per il 2025. Novak Djokovic pensa al futuro dopo il forfait per il master di fine anno, concentrato sulla prossima stagione. "Il tennis è ancora il mio grande obiettivo" ha ammesso Djokovic che giovedì sera ha seguito al Pionir di Belgrado il match di Eurolega tra Stella Rossa e Alba Berlino. Nole volerà a fine novembre in Argentina per il match d'addio al tennis di Juan Martin Del Potro, poi inizierà a lavorare per lo swing australiano. A differenza del 2024, Djokovic ha spiegato che giocherà un torneo prima degli Australian Open: "Giocherò nella prima settimana della stagione, anche se ancora non so dove - ha raccontato a Sport Klub - Poi, naturalmente, sarò agli Australian Open. Ora farò una preparazione completa e ricominceremo da capo. Avevo solo bisogno di rinfrescarmi un po' dopo quest'anno".