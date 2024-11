Sinner, allenamento ad alta intensità con Zverev

Prosegue la preparazione di Sinner verso l'esordio di domenica contro De Minaur (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW ). L'azzurro si è allenato con il n. 2 Sascha Zverev: due ore ad alta intensità tra i giocatori che quest'anno hanno vinto più match nel circuito

Intensità. È ciò che ha contraddistinto l'allenamento del venerdì di Jannik Sinner, sceso in campo sul Centrale della Inalpi Arena di Torino con Sascha Zverev. Il n. 1 e il n. 2 al mondo che, insieme, hanno collezionato 131 vittorie nel 2024. Un test importante per l'azzurro in vista dell'esordio di domenica alle Atp Finals contro Alex De Minaur (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW), soprattutto nel set d'allenamento svolto davanti a centinaia di bambini delle scuole che hanno riempito la tribuna dell'impianto torinese. Tanti cori per l'azzurro che, circondato come sempre dal team al completo (Vagnozzi, Cahill, Panichi e Badio), ha cercato gli ultimi accorgimenti con un campo più lento rispetto allo scorso anno. Due ore con pochi errori e alta intensità, da una parte e dall'altra, per alzare ancora il livello.