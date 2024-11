E' Sinnner-mania anche tra i più giovani. A supportare Jannik nell'allenamento pomeridiano contro il n.2 al mondo Alexander Zverev, c'era una compagnia speciale: tanti ragazzi, accorsi in massa per incitarlo e sostenerlo in vista dell'esordio nelle Atp Finals. VIDEO

L'ALLENAMENTO DI SINNER CON ALEXANDER ZVEREV