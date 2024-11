Rafa Nadal sta spingendo sull'acceleratore per arrivare pronto alla sua 'last dance', l'ultimo ballo prima del già annunciato ritiro dal tennis: il 38enne spagnolo si sta allenando duramente nella sua Accademia per farsi trovare pronto per le Finals di Coppa Davis, in programma dal 19 novembre a Malaga, da seguire in diretta su Sky e NOW

