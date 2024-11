Debutta Sinner: alle 20.30 la sfida con De Minaur

A Torino iniziano le Atp Finals con Sinner subito protagonista. L'azzurro scenderà in campo alle 20.30 contro Alex De Minaur, match in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . L'avvicinamento verso l'esordio dell'azzurro

Jannik Sinner si prepara al debutto alle Atp Finals 2024. Il numero 1 al mondo sarà subito protagonista sul cemento della Inalpi Arena di Torino, impegnato alle 20.30 (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) contro Alex De Minaur, n. 8 della classifica mondiale. Un match con una tradizione positiva alle spalle per Jannik che ha battuto De Minaur sette volte in altrettanti precedenti.

Come arrivano Sinner e De Minaur

Finalista un anno fa, Sinner è arrivato domenica scorsa a Torino e ha testato a lungo le condizioni del Centrale, considerato più lento rispetto al 2023. Jannik ha saltato Bercy per via di un virus, ma i test svolti al J Medical hanno confermato l'ottimo stato di salute del n. 1 al mondo che quest'anno ha vinto sette titoli. Sarà la prima volta alle Atp Finals, invece, per De Minaur che ha centrato la qualificazione aritmetica dopo la rinuncia di Djokovic. L'australiano si presenta con un record di 47 vittorie e 16 sconfitte nel 2024 e dopo il ko nei quarti di finale di Bercy contro Holger Rune.

Sinner-De Minaur, i precedenti

2019 - Next Gen Atp Finals (F): Sinner b. De Minaur 4-2, 4-1, 4-2

2020 - Sofia (QF): Sinner b. De Minaur 6-7, 6-4, 6-1

2022 - Australian Open (R16): Sinner b. De Minaur 7-6, 6-3, 6-4

2022 - Madrid (R32): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1

2023 - Toronto (F): Sinner b. De Minaur 6-4, 6-1

2023 - Davis Cup (F): Sinner b. De Minaur 6-3, 6-0

2024 - Rotterdam (F): Sinner b. De Minaur 7-5, 6-4

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW