Verso Sinner-Fritz: l'avvicinamento al match

Sinner torna in campo alle Atp Finals di Torino. Dopo l'esordio convincente con De Minaur, Jannik affronterà stasera (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) Taylor Fritz, n. 5 della classifica mondiale. Sarà il rematch della finale degli US Open, giocata appena due mesi fa. Due mesi di altre vittorie per Sinner (a Shanghai e al Six Kings Slam) e di crescita per Fritz, fresco di nuovo best ranking da n. 5 al mondo. Un match già importante in ottica qualificazione che diventerebbe aritmetica per Jannik in caso di vittoria e contemporaneo successo di De Minaur su Medvedev.

Come arrivano Sinner e Fritz

L'azzurro e l'americano si presentano alla sfida dopo un esordio alla pari. Entrambi hanno vinto in due set e con un punteggio identico: 6-3, 6-4. Jannik ha sconfitto De Minaur, salendo di giri dopo una partenza contratta e un break subito. Non ha avuto difficoltà anche Fritz contro Medvedev, in un match segnato dal grande nervosismo del tennista russo. I precedenti dicono 2-1 per Sinner che ha perso contro l'americano solo nel primo confronto, a Indian Wells 2021.

Sinner-Fritz, i precedenti

2021 - Indian Wells (R16): Fritz b. Sinner 6-4, 6-3

- Indian Wells (R16): b. Sinner 6-4, 6-3 2023 - Indian Wells (QF): Sinner b. Fritz 6-4, 4-6, 6-4

- Indian Wells (QF): b. Fritz 6-4, 4-6, 6-4 2024 - US Open (F): Sinner b. Fritz 6-3, 6-4, 7-5

Atp Finals, il programma di oggi su Sky Sport e NOW