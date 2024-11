Sinner travolto dai cori: "Semifinali più vicine"

Ancora una volta l'affetto di Torino ha travolto Jannik Sinner . Prima, durante e dopo la vittoria su Taylor Fritz i 15.000 spettatori della Inalpi Arena si sono fatti sentire, sostenendo il n. 1 al mondo che con fatica ha iniziato l'intervista post partita in campo, travolto da cori e applausi. "Normalmente parto sempre dall'avversario, ma qui devo partire dal pubblico. Grazie mille" ha ammesso un sorridente Jannik che punta già al prossimo impegno, contro Medvedev: "Adesso siamo più vicini alla semifinale che era il primo obiettivo di questa settimana. Vediamo come va giovedì, con Daniil sarà molto difficile".

"Fritz? Partita difficile, ho servito bene nei punti importanti"

Nell'intervista a Sky Sport, Sinner ha poi analizzato la partita con Fritz: "È stata una partita difficile, lui ha servito molto bene. Io sono riuscito a servire bene nei punti importanti, potevo farlo meglio in generale ma era un problema anche nella prima partita. Servire meglio sarà fondamentale contro Medvedev, ma sono contento di come sto gestendo i punti importanti e i momenti difficili di una partita. Spero di giocare a un livello alto la prossima partita che sarà fondamentale". E sulla fatica: "Mi sento bene, la stanchezza un po' come tutti la sento. Il pubblico mi sta aiutando, è sempre molto bello giocare qua. Non sto pensando alla stanchezza, ma a giocare un ottimo tennis".