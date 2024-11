Sinner-Medvedev giovedì alle 20.30 LIVE su Sky

Giovedì alle 20.30 l'Inalpi Arena ospita il 15° confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: in palio un posto in semifinale alle Atp Finals. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sinner-Medvedev, episodio 15. Come nelle migliori serie televisive, prosegue il duello tra il n°1 del mondo e il russo. Teatro questa volta sarà l'Inalpi Arena di Torino per la 3^ giornata di round robin del gruppo Nastase alle Atp Finals. Jannik ci arriva con un record di 2-0, che gli permette di essere padrone del proprio destino: per conquistare la semifinale gli basterà conquistare un set. Diverso il discorso per Medvedev, che deve necessariamente vincere e sperare in un risultato favorevole in Fritz-De Minaur. Sarà il 15° confronto tra i due, finora il bilancio è in perfetta parità (7-7), ma Sinner ha vinto 7 degli ultimi 8 confronti, cedendo solo sull'erba di Wimbledon.