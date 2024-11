Sinner punta Fritz: "Spero di far meglio del 2023"

Jannik Sinner commenta il successo con Ruud che lo spedisce in finale alle Atp Finals contro Taylor Fritz: "E' stata un'ottima partita, ho fatto break subito e mi sono sentito bene. Questo sport è imprevedibile, sarò attento su quello che possono controllare. E' una finale importante, voglio giocare bene. L'anno scorso ho perso, speriamo di migliorare il risultato". Guarda il video. Domenica alle 18 la finale, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

