Atp Finals, è il giorno delle finali: il programma

E' il grande giorno della finale alle Atp Finals di Torino: Jannik Sinner a caccia del suo primo titolo da 'maestro' contro Taylor Fritz alle ore 18. Si gioca anche in doppio, con Krawietz/Puetz contro Arevalo/Pavic.

Jannik Sinner cerca di riscrivere per l'ennesima volta una pagina dello sport italiano. Il numero 1 del mondo può diventare il primo azzurro a conquistare il titolo delle Atp Finals. Alla Inalpi Arena di Torino, il 23enne altoatesino affronta Taylor Fritz, n°5 del ranking. Per Jannik si tratta della seconda finale alle Finals dopo quella persa 12 mesi fa contro Novak Djokovic, per l'americano è una prima assoluta. Si gioca alle ore 18. Prima è in programma la finale del doppio, che vedrà in campo Krawietz/Puetz vs Arevalo/Pavic.