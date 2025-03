Avanza anche Musetti: Safiullin ko in tre set

Al rientro dopo lo stop per un problema muscolare, Musetti supera in tre set il russo Safiullin e approda al terzo turno dove affronterà il francese Fils. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW AVANZA BERRETTINI: BATTUTO O'CONNELL

Rientro vincente a Indian Wells per Lorenzo Musetti. Dopo aver saltato Rio de Janeiro e Acapulco per un problema muscolare, il carrarino ha battuto all'esordio sul cemento californiano il russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-5, 5-7, 6-2 in quasi tre ore di gioco. La seconda vittoria consecutiva contro il n. 69 al mondo (già battuto lo scorso anno a Miami) che alla lunga, in una partita molto combattuta, ha pagato i 59 errori gratuiti commessi. Musetti, sceso in campo con una vistosa fasciatura al polpaccio destro, ha avuto alti e bassi al servizio, ma nel set decisivo è riuscito a prendere in mano le redini del gioco. Leggi anche Berrettini al 3° turno: O'Connell battuto in 2 set

La cronaca del match L'inizio sembra promettente per Musetti che sale rapidamente sul 3-0 grazie al break in apertura, ma immediatamente Safiullin torna in carreggiata con un controparziale di tre game. Lorenzo ha una nuova chance di allungo nell'ottavo game con tre palle break consecutive da 0-40, tuttavia il russo si salva. Il tie-break sembra a un passo, ma Musetti spezza l'equilibrio nel dodicesimo game e conquista il set. Tanto equilibrio anche nel secondo set, risolto nelle battute finali: l'azzurro paga le difficoltà con la seconda (solo 2 su 11 nel parziale) e Safiullin ottiene il break decisivo. Si arriva così al terzo set, segnato da sei break complessivi. Musetti perde il servizio nei primi due turni di battuta, ma Safiullin non è da meno. Il russo, che ha chiesto un medical time-out per un problema alla coscia, dal 2-2 perde gli ultimi cinque game consecutivi che regalano così a Musetti il 3° turno a Indian Wells. Leggi anche Zverev subito ko: Griekspoor vince dopo tre ore