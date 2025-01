Auckland e non solo: il programma mercoledì su Sky

Altra giornata di grande tennis, con quattro tornei in campo tra Atp e Wta, ultimo giro di giostra prima degli Australian Open. Impegnati anche Nardi e Sonego (non coperti da produzione tv), occhi puntati sulla testa di serie n°1 di Auckland, lo statunitense Ben Shelton. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quattro tornei in corso tra circuito maschile e femminile, ultimo step di preparazione in vista degli Australian Open, al via il 12 gennaio. Programma ricco, con due italiani ancora in corsa ad Auckland: Nardi e Sonego , che giocheranno i loro match di 2° turno contro Bergs e Michelsen sul campo Grandstand, non coperto dalla produzione tv di Atp . Occhi puntati dunque su Ben Shelton , testa di serie n°1 sul cemento della Nuova Zelanda.

