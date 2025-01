Casper Ruud debutta a Melbourne con una maratona di cinque set vinta contro lo spagnolo Munar. Spettacolare Nishikori: l'ex 4 del mondo salva due match point al brasiliano Monteiro e si impone dopo oltre quattro ore di lotta. Tra le donne avanza Zheng, finalista del 2024. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

